Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що ворогу ще раніше вдалося протиснутися на флангах біля Покровська та Мирнограда. Звідти і йдуть усі проблеми.
Чого очікувати далі?
Як наголосив Нарожний, окупанти фактично зробили велику "підкову" довкола цих міст. Але їм не вдається її замкнути. Це створює проблеми з логістикою, яка там ускладнена.
Також не можна сказати, що росіяни сильно щось контролюють в тому ж Покровську. Була інформація, що туди зайшло до 300 окупантів.
В Мирнограді вони геть на околицях зараз. В Покровську перебувають десь на 20 – 30% території міста. І то не можна сказати, що це під їхнім контролем. Вони там можуть пересуватися. Покровськ досить великий. До повномасштабної війни там жило десь 60 тисяч людей. І 300 окупантів не можуть його ось так контролювати,
– сказав Нарожний.
Ситуація також напружена на так званих "клешнях", де пролізли окупанти на цьому напрямку. Їхнє завдання – замкнути їх та зробити повне оточення.
Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій
Сили оборони України зможуть обороняти місто. Але все залежить від різних нюансів.
Які перспективи? Нам вдасться обороняти місто, поки там є будівлі. Ворог кожного дня скидає по 140 – 150 авіабомб, половина з яких летить на Покровськ. Якщо там не залишиться цілих будинків, то обороняти буде нічого. Також все залежить від логістики. Ми зможемо її налагодити, якщо відкинемо ворога з флангів. Але поки такої перспективи не бачу,
– зазначив Нарожний.
Ситуація в Покровську: коротко
- Заступник командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Віталій Деревʼянко "Танцор" зауважив, що ворог намагається зайти в місто невеликими групами. Окупантів знищують на підходах.
- Логістика на цій ділянці фронту є дійсно складною. Першочергове завдання окупантів – відрізати можливість постачання ресурсів для українських підрозділів.
- Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф" розповів про бої в Покровську. Більшість операцій там виконують піші групи. Також активно залучають дрони.