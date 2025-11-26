Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що ворогу ще раніше вдалося протиснутися на флангах біля Покровська та Мирнограда. Звідти і йдуть усі проблеми.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Нарожний, окупанти фактично зробили велику "підкову" довкола цих міст. Але їм не вдається її замкнути. Це створює проблеми з логістикою, яка там ускладнена.

Також не можна сказати, що росіяни сильно щось контролюють в тому ж Покровську. Була інформація, що туди зайшло до 300 окупантів.

В Мирнограді вони геть на околицях зараз. В Покровську перебувають десь на 20 – 30% території міста. І то не можна сказати, що це під їхнім контролем. Вони там можуть пересуватися. Покровськ досить великий. До повномасштабної війни там жило десь 60 тисяч людей. І 300 окупантів не можуть його ось так контролювати,

– сказав Нарожний.

Ситуація також напружена на так званих "клешнях", де пролізли окупанти на цьому напрямку. Їхнє завдання – замкнути їх та зробити повне оточення.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій

Сили оборони України зможуть обороняти місто. Але все залежить від різних нюансів.

Які перспективи? Нам вдасться обороняти місто, поки там є будівлі. Ворог кожного дня скидає по 140 – 150 авіабомб, половина з яких летить на Покровськ. Якщо там не залишиться цілих будинків, то обороняти буде нічого. Також все залежить від логістики. Ми зможемо її налагодити, якщо відкинемо ворога з флангів. Але поки такої перспективи не бачу,

– зазначив Нарожний.

Ситуація в Покровську: коротко