Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил 24 Каналу, что попытки прорыва на тяжелой броне неэффективны также и из-за сложного ландшафта. Поэтому россияне переходят к менее шумным методам.
Почему бронетехника врага не пробивает украинскую оборону?
На Покровском и Добропольском направлениях сложный рельеф с перепадами высот, оврагами, реками и болотами затрудняет противнику продвижение. Прямой прорыв через передний край украинских позиций почти невозможен, хотя атаки продолжаются.
В районах Новоторецкого, Владимировки и Бойковки противник регулярно пытается прорваться, используя бронетехнику.
Она выглядит именно так, как мы привыкли видеть, – обшита максимально всем возможным. Настоящий "двухэтажный дом на гусеницах", который пытается просто переехать нашу пехоту,
– сказал Гриценко.
Вражеские машины замечают еще за 10 километров до переднего края, что позволяет уничтожать технику еще до ее приближения к линии боя.
Пока что атаки врага безрезультатны. Даже если непогода временно ограничит работу дронов, украинские войска имеют достаточно противотанковых средств и подготовленных пехотинцев, которые готовы уничтожать бронетехнику.
"Гораздо успешнее противник проникает на мототехнике. Недавно заметили, как он использует электроскутеры – они бесшумные, и пехоте чрезвычайно сложно их обнаружить", – отметил Гриценко.
Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?
- Ситуация возле Покровска и Мирнограда остается напряженной. Российская армия осуществляет давление на фланги.
- Российские войска пытаются прорваться в центр Покровска, но украинские подразделения успешно их отбивают. Противник пытается использовать погодные условия для скрытого движения, однако украинская оборона продолжает сдерживать наступление.
- Главной целью россиян является перерезать логистические пути, однако украинские войска сохраняют контроль над этими участками фронта.