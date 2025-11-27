Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко пояснив 24 Каналу, що спроби прориву на важкій броні неефективні також й через складний ландшафт. Тому росіяни переходять до менш шумних методів.

Чому бронетехніка ворога не пробиває українську оборону?

На Покровському та Добропільському напрямках складний рельєф із перепадами висот, ярами, річками та болотами ускладнює противнику просування. Прямий прорив через передній край українських позицій майже неможливий, хоча атаки тривають.

У районах Новоторецького, Володимирівки та Бойківки противник регулярно намагається прорватися, використовуючи бронетехніку.

Вона виглядає саме так, як ми звикли бачити, – обшита максимально всім можливим. Справжній "двоповерховий будинок на гусеницях", який намагається просто переїхати нашу піхоту,

– сказав Гриценко.

Ворожі машини помічають ще за 10 кілометрів до переднього краю, що дає змогу знищувати техніку ще до її наближення до лінії бою.

Поки що атаки ворога безрезультатні. Навіть якщо негода тимчасово обмежить роботу дронів, українські війська мають достатньо протитанкових засобів і підготовлених піхотинців, які готові знищувати бронетехніку.

"Набагато успішніше противник проникає на мототехніці. Нещодавно помітили, як він використовує електроскутери – вони безшумні, і піхоті надзвичайно складно їх виявити", – зазначив Гриценко.

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?