Оккупанты изменили тактику штурмов на Покровском направлении: в Нацгвардии рассказали о действиях россиян
- Российские войска на Покровском направлении изменили тактику, отказавшись от массированных штурмов с бронетехникой в пользу использования авиации и артиллерии.
- Однако украинская сторона с помощью дронов вовремя обнаруживает атаки.
Ситуация на Покровском направлении фронта свидетельствует об изменениях в тактике российских войск, которые больше не полагаются на массированные штурмы с привлечением бронетехники. Вместо этого враг активно использует авиацию и артиллерию для ослабления украинской обороны.
Однако дроны позволяют вовремя выявлять эти штурмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона.
Какова ситуация на Покровском направлении?
По данным Музычука, сейчас россияне не полагаются на массированные штурмы с использованием бронетехники на Покровском направлении, то есть не создают "ломающие" штурмы, наступления на открытом пространстве, которые направлены на быстрое и внезапное продвижение или прорыв линии обороны.
Даже за последние осенние месяцы крупных штурмов с применением бронетехники было относительно немного, по сравнению не только с 2022 годом, но и с 2024. Мы сейчас говорим о таком понятии как "килзона", которая работает в обе стороны линии соприкосновения,
– проинформировал представитель Нацгвардии.
По его словам, "килзона" – это участок фронта, где противник фактически не может продвигаться своими большими пехотными группами. Поэтому оккупанты применяют тактику малых пехотных групп.
То же касается применения бронетехники, потому что фактически на глубину до 15 – 20 километров в каждую сторону от линии боевого соприкосновения есть "килзона", где активно применяются дроны различного типа, и также БпЛА с большим радиусом поражения типа "Ланцет" или более дешевых аналогов – "Молний".
Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев отметил, что в основном россияне сосредоточены в южной части Покровска, но малые группы есть по все территории Покровской агломерации.
Он добавил, что поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также работает круглосуточно аэроразведка. По его словам, россияне штурмуют Покровск круглосуточно, неся большие потери – каждый день десятки уничтоженных оккупантов. Зато технику используют реже, поскольку украинская аэроразведка уничтожает ее на подходе.
Коротко о главных событиях на Покровском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за неделю в Покровске украинские военные зачистили территорию площадью 11,5 квадратных километров. Оккупанты понесли значительные потери и используют резервы, применяя тактику инфильтрации под видом гражданских.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что российские силы пытаются проникнуть в центральную часть Покровска, но их вытесняют украинские военные.
В Генштабе считают, что россиянам не удастся захватить Покровск до конца 2025 года. Российские военные пытаются выполнить этот план Кремля уже более года, но колоссальные потери не помогают им в этом.