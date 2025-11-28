Окупанти змінили тактику штурмів на Покровському напрямку: в Нацгвардії розповіли про дії росіян
- Російські війська на Покровському напрямку змінили тактику, відмовившись від масованих штурмів з бронетехнікою на користь використання авіації та артилерії.
- Однак українська сторона за допомогою дронів вчасно виявляє атаки.
Ситуація на Покровському напрямку фронту свідчить про зміни в тактиці російських військ, які більше не покладаються на масовані штурми із залученням бронетехніки. Натомість ворог активно використовує авіацію і артилерію для ослаблення української оборони.
Однак дрони дозволяють вчасно виявляти ці штурми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Національної гвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.
Дивіться також Окупанти побили та розстріляли полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку
Яка ситуація на Покровському напрямку?
За даними Музичука, зараз росіяни не покладаються на масовані штурми із використанням бронетехніки на Покровському напрямку, тобто не створюють "ламаючі" штурми, наступи на відкритому просторі, які спрямовані на швидке та раптове просування чи проривання лінії оборони.
Навіть за останні осінні місяці великих штурмів із застосуванням бронетехніки було відносно небагато, порівняно не лише з 2022 роком, а й з 2024. Ми зараз говоримо про таке поняття як "кілзона", яка працює в обидві сторони лінії зіткнення,
– поінформував речник Нацгвардії.
За його словами, "кілзона" – це ділянка фронту, де противник фактично не може просуватися своїми великими піхотними групами. Тому окупанти застосовують тактику малих піхотних груп.
Те саме стосується застосування бронетехніки, тому що фактично на глибину до 15 – 20 кілометрів у кожен бік від лінії бойового зіткнення є "кілзона", де активно застосовуються дрони різного типу, і також є БпЛА з великим радіусом ураження типу "Ланцет" чи дешевших аналогів – "Молній".
Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев зазначив, що в основному росіяни зосереджені в південній частині Покровська, але малі групи є по всі території Покровської агломерації.
Він додав, що пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка. За його словами, росіяни штурмують Покровськ цілодобово, зазнаючи великих втрат – кожного дня десятки знищених окупантів. Натомість техніку використовують рідше, оскільки українська аеророзвідка знищує її на підході.
Коротко про головні події на Покровському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за тиждень у Покровську українські військові зачистили територію площею 11,5 квадратних кілометрів. Окупанти зазнали значних втрат і використовують резерви, застосовуючи тактику інфільтрації під виглядом цивільних.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що російські сили намагаються проникнути в центральну частину Покровська, але їх витісняють українські військові.
У Генштабі вважають, що росіянам не вдасться захопити Покровськ до кінця 2025 року. Російські військові намагаються виконати цей план Кремля вже понад рік, але колосальні втрати не допомагають їм у цьому.