Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов рассказал о ситуации на фронте. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" враг продолжает штурмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Оккупанты могут исчерпать запал: когда это произойдет

По словам Виктора Трегубова, интенсивность наступательных операций противника может начать уменьшаться уже в начале осени. Причина – потери и истощение штурмовых подразделений.

Абсолютно точно, что россияне пока не останавливаются, но с другой стороны, мы все же надеемся, что их пыл некоторым образом иссякнет где-то ближе к началу осени, чем к ее середине. Пока они не сворачивают усилия, пока пытаются переть, даже теряя людей, но это не может продолжаться слишком долго, потому что за некоторое время потери, накапливающиеся в их штурмовых подразделениях, доводят их до небоеспособности,

– объяснил он.

Поскольку россияне атакуют, им нужно больше людей. И у них уже есть признаки того, что людей не хватает.

"Это классическая ситуация на самом деле, потому что у нас тоже есть проблемы в этом плане. Но мы от обороны воюем, а они – от атаки и должны иметь другой коэффициент. Поэтому по состоянию на сейчас мы все же просто ждем, пока у них будет выбито достаточное количество. Речь о пехоте, потому что технику они активно не применяют", – поделился Трегубов.

Он спрогнозировал, что Силы обороны выбьют достаточное количество вражеской пехоты в дождливый период, когда атаковать будет менее удобно.

Что касается изменения тактики, то россияне не придумали чего-то нового. Несмотря на то, что они "пытаются активизировать противостояние БПЛА и выигрывать техническую гонку", сейчас все же делают ставку на пехоту, "потому что ее у них много".

Более того, россияне готовы "применять пехоту в любом объеме". Других преимуществ, кроме большого количества людей, у них нет.

"Любые другие тактики для них были бы неудобны. Пытались тяжелую технику задействовать – неэффективно, пытались легкую технику задействовать – эффективно в очень узком промежутке", – высказался Трегубов.

ВСУ уничтожают российскую бронетехнику очень быстро, поэтому механизированные штурмы – не вариант. Но интересно, что мототехнику тоже перестали активно использовать.

"Россияне тестировали эту тактику в течение весны... Это может быть эффективно, например, если есть хоть что-то похожее на дорогу... Поэтому в некоторых моментах я не исключаю, что на каком-то очень узком отрезке россияне могут ее применять, а так, чтобы активно возвращались к этой тактике в тех масштабах, в которых это было весной, – нет", – акцентировал спикер.

Что говорят военные о ситуации на Покровском направлении?

Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук уверен: россияне хотели бы зимовать в Покровске, поэтому спешат захватить этот город до зимы.

"Постоянно автоматные стычки, перестрелки, постоянно артиллерийская или минометная дуэль. Постоянно жужжат беспилотники различного типа", – обрисовал ситуацию офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

А командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил: россияне сконцентрировали под Покровском столько сил, что это вдвое превышает количество населения города до войны.