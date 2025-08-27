Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів про ситуацію на фронті. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" ворог продовжує штурми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Полонений росіянин зізнався, що "краще пити горілку в Росії, ніж воювати в Україні"

Окупанти можуть вичерпати запал: коли це станеться

За словами Віктора Трегубова, інтенсивність наступальних операцій противника може почати зменшуватися вже на початку осені. Причина – втрати і виснаження штурмових підрозділів.

Абсолютно точно, що росіяни поки не зупиняються, але з іншого боку, ми все ж сподіваємось, що їхній запал деяким чином вичерпається десь ближче до початку осені, ніж до її середини. Поки вони не згортають зусилля, поки намагаються перти, навіть втрачаючи людей, але це не може тривати занадто довго, бо за деякий час втрати, що накопичуються в їхніх штурмових підрозділах, доводять їх до небоєздатності,

– пояснив він.

Оскільки росіяни атакують, їм потрібно більше людей. І в них уже є ознаки того, що людей бракує.

"Це класична ситуація насправді, бо в нас теж є проблеми в цьому плані. Але ми від оборони воюємо, а вони – від атаки і повинні мати інший коефіцієнт. Тому станом на зараз ми все ж просто чекаємо, поки в них буде вибита достатня кількість. Мова про піхоту, бо техніку вони активно не застосовують", – поділився Трегубов.

Він спрогнозував, що Сили оборони виб'ють достатню кількість ворожої піхоти у дощовий період, коли атакувати буде менш зручно.

Щодо зміни тактики, то росіяни не придумали чогось нового. Попри те, що вони "намагаються активізувати протистояння БпЛА і вигравати технічну гонку", зараз усе ж роблять ставку на піхоту, "бо її в них багато".

Ба більше, росіяни ладні "застосовувати піхоту в будь-якому обсязі". Інших переваг, окрім великої кількості людей, у них нема.

"Будь-які інші тактики для них були б незручні. Намагалися важку техніку задіювати – неефективно, намагалися легку техніку задіювати – ефективно в дуже вузькому проміжку", – висловився Трегубов.

ЗСУ знищують російську бронетехніку дуже швидко, тож механізовані штурми – не варіант. Але цікаво, що мототехніку теж перестали активно використовувати.

"Росіяни тестували цю тактику впродовж весни... Це може бути ефективно, наприклад, якщо є хоч щось схоже на дорогу... Тому в деяких моментах я не виключаю, що на якомусь дуже вузькому відтинку росіяни можуть її застосовувати, а так, щоб активно повертались до цієї тактики в тих масштабах, в яких воно було навесні, – ні", – акцентував речник.

Що кажуть військові про ситуацію на Покровському напрямку?

Політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук упевнений: росіяни хотіли би зимувати в Покровську, тож спішать захопити це місто до зими.

"Постійно автоматні сутички, перестрілки, постійно артилерійська або мінометна дуель. Постійно дзижчать безпілотники різного типу", – окреслив ситуацію офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

А командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зауважив: росіяни сконцентрували під Покровськом стільки сил, що це вдвічі перевищує кількість населення міста до війни.