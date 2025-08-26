Які результати літнього наступу росіян?

Типова інформація про ситуацію, скажімо, на Куп'янському напрямку має такий вигляд: противник не зважає на втрати та не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл, а також покращити тактичне положення поблизу Куп'янська, проте без особливих успіхів. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Найзапекліші бої тривають на Донеччині. Добра нещодавня новина: українські військові успішно відновили контроль над Новомихайлівкою (Донецька область), вибивши окупантів і закріпивши власні позиції. Загарбники втратили близько роти особового складу та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Особлива увага, звісно, прикута до Покровська. Лише за одну нещодавню добу росіяни намагалися тут прорвати українську оборону 38 разів. За даними Генерального штабу ЗСУ, агресор зосередив на цій ділянці основні зусилля. Сконцентрована тут орда вдвічі перевищує кількість населення довоєнного Покровська. В надскладних умовах українські війська тримають лінію.

До Дня Незалежності Сили оборони контратакували і зачистили від ворога три села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. А кілька днів тому українські сили відкинули загарбників поблизу шести населених пунктів. Таким чином, спроба росіян обвалити покровський фронт в напрямку Добропілля виявилася невдалою.

Також Сили оборони продовжують витискати агресора з території Сумської області та блокувати його наступальні дії.

Фактично, наприкінці кожної доби можна підбити підсумок щодо ситуації на всій лінії бойового зіткнення: ми продовжуємо відбивати спроби противника просунутися вглиб української землі, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи його бойовий потенціал.

А от якщо спробувати зробити висновок у ретроспективі кількох тижнів, а то й місяців, то він буде ще цікавіший: ми бачимо, що ворог не здатний досягти жодної серйозної цілі та зазнає величезних втрат – щодня близько тисячі одиниць живої сили вбитими та пораненими.

Літо добігає кінця, але крапку в літньому наступі ставити поки що рано. Окупанти продовжують практикувати жорстокі штурми та атаки з використанням будь-яких наявних засобів пересування. Робимо все можливе, щоб надломити противника.