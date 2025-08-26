Укр Рус
26 августа, 21:02
На Покровском направлении Силы обороны зачищают остатки российского выступа

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Силы обороны на Покровском направлении выбивают российские войска из остатков плацдарма в сторону Доброполья, но противник пытается возобновить наступление, перебрасывая дополнительные подразделения.
  • Интенсивность атак уменьшилась; россияне используют дроны, мотоциклы и действуют в основном небольшими группами.

Силы обороны на Покровском направлении постепенно выбивают противника из остатков плацдарма в сторону Доброполья. В то же время российские войска перебрасывают дополнительные подразделения и пытаются возобновить наступление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главного сержанта батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Дениса Кардаша в эфире Суспильного.

Что происходит вблизи Покровска?

Денис Кардаш рассказал, что подразделения бригады работают в направлении Константиновки – Дружковки и участвовали в отражении недавней попытки прорыва россиян в сторону Доброполья. Тогда украинские военные привлекли технику, пехоту и беспилотники.

Сейчас со своей стороны локализовали все. Там, где могли зачистить, выстраиваем линию обороны. Критической ситуации нет, но еще нужно поработать, 
– добавил военный.

По его словам, интенсивность атак уменьшилась, однако враг и дальше пытается закрепиться на позициях, подтягивает резервы и действует небольшими группами.

Там все нужно делать с нуля, поэтому им сложно. Мы делаем так, чтобы им было еще труднее. Они пытаются помешать нам закрепиться, 
– объяснил Кардаш.

Сейчас российские войска используют дроны, мотоциклы и накапливаются небольшими группами: это может свидетельствовать о дальнейших намерениях врага.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?

  • По словам военных, российские силы сосредотачивают усилия на захвате Покровска до наступления зимы, атакуя на нескольких направлениях, в частности в районе Родинского и Новопавловки.
     

  • Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных, тогда как население Покровска до войны составляло 60 тысяч человек.
     

  • 21 августа Владимир Зеленский заявлял, что на Покровском направлении украинские воины почти полностью ликвидировали группы российских захватчиков, которые прорвались вглубь позиций. В то же время на других участках фронта ситуация остается без существенных изменений.