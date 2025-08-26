Укр Рус
26 серпня, 21:02
На Покровському напрямку Сили оборони зачищають залишки російського виступу

Поліна Буянова
Основні тези
  • Сили оборони на Покровському напрямку вибивають російські війська із залишків плацдарму в бік Добропілля, але супротивник намагається відновити наступ, перекидаючи додаткові підрозділи.
  • Інтенсивність атак зменшилася; росіяни використовують дрони, мотоцикли і діють здебільшого невеликими групами.

Сили оборони на Покровському напрямку поступово вибивають противника із залишків плацдарму в бік Добропілля. Водночас російські війська перекидають додаткові підрозділи та намагаються відновити наступ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар головного сержанта батальйону безпілотних систем Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Дениса Кардаша в ефірі Суспільного.

Що відбувається поблизу Покровська?

Денис Кардаш розповів, що підрозділи бригади працюють у напрямку Костянтинівки – Дружківки й брали участь у відбитті нещодавньої спроби прориву росіян у бік Добропілля. Тоді українські військові залучили техніку, піхоту та безпілотники.

Зараз зі своєї сторони локалізували все. Там, де могли зачистити, вибудовуємо лінію оборони. Критичної ситуації немає, але ще потрібно попрацювати, 
– додав військовий.

За його словами, інтенсивність атак зменшилася, однак ворог і далі намагається закріпитися на позиціях, підтягує резерви та діє невеликими групами.

Там все потрібно робити з нуля, тому їм складно. Ми робимо так, щоб їм було ще важче. Вони намагаються завадити нам закріпитися, 
– пояснив Кардаш.

Наразі російські війська використовують дрони, мотоцикли та накопичуються невеликими групами: це може свідчити про подальші наміри ворога.

Яка зараз ситуація на Донеччині?

  • За словами військових, російські сили зосереджують зусилля на захопленні Покровська до настання зими, атакуючи на кількох напрямках, зокрема в районі Родинського та Новопавлівки.
     

  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових, тоді як населення Покровська до війни складало 60 тисяч людей.
     

  • 21 серпня Володимир Зеленський заявляв, що на Покровському напрямку українські воїни майже повністю ліквідували групи російських загарбників, які прорвалися вглиб позицій. Водночас на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.