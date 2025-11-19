Это на меня не повлияет, – Буданов откровенно о покушениях на его жизнь и давлении

Работа руководителя Главного управления разведки крайне опасна и рискованна. В частности, на Кирилла Буданова было много покушений.

В интервью 24 Каналу руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился, как воспринимает постоянную угрозу для своей жизни и как это влияет на него.

Как Буданов реагирует на покушения?

Ликвидация – это не совсем попытка давления, а попытка решить вопрос кардинально.

Но если вы говорите о попытках давления на меня, я с этим живу очень много лет, и это на меня никогда не влияло. Это моя работа, я же ее сознательно выбрал,

– отметил Буданов.

Возвращаясь к вопросу, почему бойцы ГУР делают очень опасные вещи – все сознательно сделали свой выбор. По словам руководителя ГУР, он так же очень давно сделал выбор и никогда не жалел о нем.

Председатель СБУ Василий Малюк в конце февраля 2025 года заявил, что на Буданова на Пасху в 2024 году готовили покушение на убийство. Разведчик прокомментировал это, отметив, что Василий Малюк максимально профессиональный руководитель Службы безопасности.

"Он молодец", – сказал руководитель ГУР.

По его словам, наше государство во многом должно Малюку, только в правильном смысле этого слова. Он делает уникальную профессиональную работу.

Что известно об отравлении жены Буданова?