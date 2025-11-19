В интервью 24 Каналу руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился, как воспринимает постоянную угрозу для своей жизни и как это влияет на него.
Как Буданов реагирует на покушения?
Ликвидация – это не совсем попытка давления, а попытка решить вопрос кардинально.
Но если вы говорите о попытках давления на меня, я с этим живу очень много лет, и это на меня никогда не влияло. Это моя работа, я же ее сознательно выбрал,
– отметил Буданов.
Возвращаясь к вопросу, почему бойцы ГУР делают очень опасные вещи – все сознательно сделали свой выбор. По словам руководителя ГУР, он так же очень давно сделал выбор и никогда не жалел о нем.
Председатель СБУ Василий Малюк в конце февраля 2025 года заявил, что на Буданова на Пасху в 2024 году готовили покушение на убийство. Разведчик прокомментировал это, отметив, что Василий Малюк максимально профессиональный руководитель Службы безопасности.
"Он молодец", – сказал руководитель ГУР.
По его словам, наше государство во многом должно Малюку, только в правильном смысле этого слова. Он делает уникальную профессиональную работу.
Что известно об отравлении жены Буданова?
В ноябре 2023 года жену главы ГУР Марианну Буданову отравили. Источники 24 Канала в разведке рассказали, что ее отравили мышьяком и ртутью. Вероятнее всего, это сделали через пищу. У нее диагностировали поражение тяжелыми металлами.
Нет информации о том, было ли это разовое, или постепенное отравление. В то же время точно установлено, что такие вещества не применяют ни в быту, ни в военной сфере.
Кроме Марианны Будановой, признаки отравления обнаружили и у сотрудников разведки. Из-за значительно большего веса и роста они сначала не почувствовали симптомов, однако потом также проходили лечение.