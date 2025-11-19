В інтерв'ю 24 Каналу керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився, як сприймає постійну загрозу для свого життя та як це впливає на нього.
Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР
Як Буданов реагує на замахи?
Ліквідація – це не зовсім спроба тиску, а намагання розв'язати питання кардинально.
Але якщо ви кажете про спроби тиску на мене, я з цим живу дуже багато років, і це на мене ніколи не впливало. Це моя робота, я ж її свідомо обрав,
– зазначив Буданов.
Повертаючись до питання, чому бійці ГУР роблять дуже небезпечні речі – усі свідомо зробили свій вибір. За словами керівника ГУР, він так само дуже давно зробив вибір й ніколи не жалкував про нього.
Голова СБУ Василь Малюк наприкінці лютого 2025 року заявив, що на Буданова на Великдень у 2024 році готували замах на вбивство. Розвідник прокоментував це, наголосивши, що Василь Малюк максимально професійний керівник Служби безпеки.
"Він молодець", – сказав керівник ГУР.
За його словами, наша держава багато в чому винна Малюку, тільки в правильному сенсі цього слова. Він робить унікальну професійну роботу.
Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео
Що відомо про отруєння дружини Буданова?
У листопаді 2023 року дружину очільника ГУР Маріанну Буданову отруїли. Джерела 24 Каналу у розвідці розповіли, що її отруїли миш'яком та ртуттю. Найімовірніше, це зробили через їжу. У неї діагностували ураження важкими металами.
Немає інформації про те, чи це було разове, чи поступове отруєння. Водночас достеменно встановлено, що такі речовини не застосовують ані в побуті, ані у військовій сфері.
Окрім Маріанни Буданової, ознаки отруєння виявили й у співробітників розвідки. Через значно більшу вагу та зріст вони спочатку не відчули симптомів, однак потім також проходили лікування.