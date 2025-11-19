В інтерв'ю 24 Каналу керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився, як сприймає постійну загрозу для свого життя та як це впливає на нього.

Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Як Буданов реагує на замахи?

Ліквідація – це не зовсім спроба тиску, а намагання розв'язати питання кардинально.

Але якщо ви кажете про спроби тиску на мене, я з цим живу дуже багато років, і це на мене ніколи не впливало. Це моя робота, я ж її свідомо обрав,

– зазначив Буданов.

Повертаючись до питання, чому бійці ГУР роблять дуже небезпечні речі – усі свідомо зробили свій вибір. За словами керівника ГУР, він так само дуже давно зробив вибір й ніколи не жалкував про нього.

До слова Двічі одружувався: що відомо про особисте життя Кирила Буданова

Голова СБУ Василь Малюк наприкінці лютого 2025 року заявив, що на Буданова на Великдень у 2024 році готували замах на вбивство. Розвідник прокоментував це, наголосивши, що Василь Малюк максимально професійний керівник Служби безпеки.

"Він молодець", – сказав керівник ГУР.

За його словами, наша держава багато в чому винна Малюку, тільки в правильному сенсі цього слова. Він робить унікальну професійну роботу.

Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео

Що відомо про отруєння дружини Буданова?