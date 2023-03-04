Крупнейшая партия наркотиков в истории: полиция обнаружила целый корабль с кокаином

Совместными усилиями правоохранителей из Соединенных Штатов Америки и Австралии удалось обнаружить самый большой в истории груз с наркотиками. Собственно, силовики конфисковали кокаину на сумму более 677 миллионов долларов.

Заметим, что удалось перехватить 2,4 тонны кокаина на борту судна возле побережья Южной Америки. Корабль с наркотиком как раз отправился в Австралию.

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Арест вероятных наркоторговцев

Фактически правоохранительным органам США и Австралии удалось обнаружить международную сеть наркоторговцев – 12 подозреваемых были арестованы. В настоящее время продолжается следствие по этому делу.

Кокаин, связанный с мексиканским наркокартелем, стоил бы на черном рынке около 1 миллиарда австралийских долларов (677 миллионов долларов США). Это равно половине от общего количества ежегодного потребляемого в Австралии наркотика,

– говорится в сообщении издания SCMP.

Кроме того, там отмечено, что операция, проведенная силовиками, длилась еще с ноября 2022 года. Правоохранителям, чтобы успешно закончить это дело и арестовать причастных, пришлось заменить партию кокаина поддельным (ненастоящим) наркотиком и разрешить ей доплыть до пункта назначения.

Полиция США и Австралия раскрыла рекордную партию кокаина: смотрите сюжет BBC

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Наркоторговцев ловят также в Украине

Следует сказать, что нелегальное производство и распространение наркотических веществ является проблемой не только определенных государств, но и всего мира. Кстати, Украины также.