Крупнейшая партия наркотиков в истории: полиция обнаружила целый корабль с кокаином
Источник:SCMP
Совместными усилиями правоохранителей из Соединенных Штатов Америки и Австралии удалось обнаружить самый большой в истории груз с наркотиками. Собственно, силовики конфисковали кокаину на сумму более 677 миллионов долларов.
Заметим, что удалось перехватить 2,4 тонны кокаина на борту судна возле побережья Южной Америки. Корабль с наркотиком как раз отправился в Австралию.
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Арест вероятных наркоторговцев
Фактически правоохранительным органам США и Австралии удалось обнаружить международную сеть наркоторговцев – 12 подозреваемых были арестованы. В настоящее время продолжается следствие по этому делу.
Кокаин, связанный с мексиканским наркокартелем, стоил бы на черном рынке около 1 миллиарда австралийских долларов (677 миллионов долларов США). Это равно половине от общего количества ежегодного потребляемого в Австралии наркотика,
– говорится в сообщении издания SCMP.
Кроме того, там отмечено, что операция, проведенная силовиками, длилась еще с ноября 2022 года. Правоохранителям, чтобы успешно закончить это дело и арестовать причастных, пришлось заменить партию кокаина поддельным (ненастоящим) наркотиком и разрешить ей доплыть до пункта назначения.
Полиция США и Австралия раскрыла рекордную партию кокаина: смотрите сюжет BBC
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Наркоторговцев ловят также в Украине
Следует сказать, что нелегальное производство и распространение наркотических веществ является проблемой не только определенных государств, но и всего мира. Кстати, Украины также.
- Не так давно в Кременчуге на Полтавщине полиция задержала троих наркодельцов. Они наладили незаконную схему сбыта закладок с запрещенными веществами в областном центре и зарабатывали на этом большие деньги.
- Кроме того, существуют банды и формирования, которые специально накачивают других людей наркотическими препаратами для того, чтобы их обворовывать.
- Собственно, в Хмельницкой области суд вынес приговор злоумышленникам, которые занимались такими делами. Более 10 лет они проведут в тюрьме.