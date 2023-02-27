Более 1200 правоохранителей 27 февраля задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе их лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков.

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Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций

Организаторами наркобизнеса являются три жителя Кривого Рога, имеющие связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, через которые распространяли ложные материалы о правоохранителях, занимающихся документированием преступных наркогрупп в Днепропетровской области.

Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. Организаторы тщательно подбирали "персонал" и предпочитали людей, которые имели хорошие физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

А чтобы сохранить автономию и усложнить процесс документирования преступной деятельности, представители обособленных звеньев почти не контактировали друг с другом. Поэтому задержанные правоохранителями сбыватели не владели информацией о деятельности всего наркокартеля.

Также в преступной организации функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты".

Правоохранители задержали участников наркокартеля: фото Нацполиции

Нарколаборатории подозреваемые организовали в гаражных помещениях и квартире в Кривом Роге. Ежемесячно они производили 40 килограммов готовых психотропов. Кроме того, лидеры наркобизнеса организовали выращивание наркосодержащих растений и для расширения ассортимента наладили их закупку у лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали и прекратили.

Рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины. Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: через разветвленную "курьерскую" сеть они реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

Справка. Ежемесячно наркокартель получал более миллиона долларов США "прибыли". Лидеры группировок передавали средства руководителям, распределяющим их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами.

В разных городах прошли 200 одновременных обысков

27 февраля правоохранители провели более 200 одновременных обысков, в ходе которых изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.

Кроме этого, на местах обнаружили 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны разного калибра, боеприпасы, более 2 десятков банковских карт и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы.

В общей сложности к проведению мероприятий были привлечены более 1 200 правоохранителей: сотрудники Департаментов стратегических расследований, внутренней безопасности, Главного следственного управления, спецназначители ДСР, КОРД, ССО, полиции особого назначения из разных областей, сотрудники оперативных служб и прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Все задержанные сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

статья 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

Следователи Нацполиции направили ходатайство в суд по избранию фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Шестерым лидерам преступной организации уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. На ценности, вещи и имущество участников преступной организации наложат арест.

Как правоохранители провернули операцию

В течение года сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводили документирование этой преступной организации.

Оперативные разработки проводились в строгой секретности, а о дате, времени и месте проведения спецоперации знало ограниченное количество правоохранителей. В итоге правоохранители тщательно задокументировали противоправную деятельность участников наркокартеля, установили места изготовления наркотиков и проследили способы и каналы их сбыта.