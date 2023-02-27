Більш ніж 1 200 правоохоронців 27 лютого затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", зокрема їхніх лідерів, представників силового блоку, "хіміків" та збувачів.

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Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій

Організаторами наркобізнесу є троє жителів Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, через які розповсюджували неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документування злочинних наркогруп у Дніпропетровській області.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали "персонал" і надавати перевагу особам, які мали хороші фізичні дані та зв'язки серед осіб, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

А для того, щоб зберегти автономію й ускладнити процес документування злочинної діяльності, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Тому затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю.

Також у злочинній організації функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, "хіміки", "фінансисти" тощо.

Правоохоронці затримали учасників наркокартелю: фото Нацполіції

Нарколабораторії підозрювані організували в гаражних приміщеннях та у квартирі у Кривому Розі. Щомісяця вони виготовляли 40 кілограмів готових психотропів. Окрім того, лідери наркобізнесу організували вирощування нарковмісних рослин і для розширення "асортименту" налагодили їхню закупівлю в осіб, діяльність яких поліцейські також задокументували і припинили.

Ринок збуту наркотичних засобів охоплював майже всі регіони України. Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику й облаштування пунктів зберігання: через розгалужену "кур'єрську" мережу вони реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом "закладок" і методом "з рук у руки".

Довідка. Щомісяця наркокартель отримував понад мільйон доларів США "прибутку". Лідери угруповань передавали кошти керівникам, які розподіляли їх між усіма залученими в наркобізнес особами.

У різних містах пройшли 200 одночасних обшуків

27 лютого правоохоронці провели понад 200 одночасних обшуків, під час яких вилучили наркотичні засоби й психотропні речовини, а також прекурсори.

Окрім цього, на місцях виявили 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, понад 2 десятки банківських карток і мобільних телефонів, "чорнові" записи про виготовлення та збут наркотиків, дані дилерів, "клієнтів" та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

Загалом до проведення заходів було залучено понад 1200 правоохоронців: співробітники Департаментів стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління, спецпризначенці ДСР, КОРД, ССО, поліції особливого призначення з різних областей, співробітники оперативних служб та прокурори Офісу Генерального прокурора.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

стаття 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).

Слідчі Нацполіції направили клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Шістьом лідерам злочинної організації вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. На цінності, речі та на майно учасників злочинної організації накладуть арешт.

Як правоохоронці провернули операцію

Упродовж року працівники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводили документування цієї злочинної організації.

Оперативні розробки проводилися у суворій секретності, а про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців. У підсумку правоохоронці ретельно задокументували протиправну діяльність учасників наркокартелю, встановити місця виготовлення наркотиків і простежити способи та канали їх збуту.