24 Канал пише з посиланням на начальника Черкаської ОВА, що тривога в області тривала майже 9 годин поспіль – з 23:16 18 листопада до 08:15 19 листопада.

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Що відомо про наслідки атаки на Черкащині

В області працювали сили ППО. За попередніми даними, наші оборонці знищили 13 "Шахедів",

– заявив глава ОВА Ігор Табурець.

Також декілька ворожих безпілотників впали. Через це в Черкаському районі росіяни:

пошкодили лінію електропередач, проте світло людям відновили;

пошкодили вікна й дахи приватних будинків;

спричинили пожежу в нежитловій будівлі, її локалізували.

Глава Черкаської ОВА уточнив, що, на щастя, обійшлось без поранених.

До речі, вибухи у Черкаській області лунали вдосвіта 19 листопада, починаючи з 5:18 і до 6:58 19 листопада.