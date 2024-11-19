24 Канал пишет со ссылкой на начальника Черкасской ОВА, что тревога в области продолжалась почти 9 часов подряд – с 23:16 18 ноября до 08:15 19 ноября.

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Что известно о последствиях атаки в Черкасской области

В области работали силы ПВО. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 "Шахедов",

– заявил глава ОВА Игорь Табурец.

Также несколько вражеских беспилотников упали. Из-за этого в Черкасском районе россияне:

повредили линию электропередач, однако свет людям восстановили;

повредили окна и крыши частных домов;

вызвали пожар в нежилом здании, его локализовали.

Глава Черкасской ОВА уточнил, что, к счастью, обошлось без раненых.

Кстати, взрывы в Черкасской области раздавались на рассвете 19 ноября, начиная с 5:18 и до 6:58 19 ноября.