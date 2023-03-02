Злоумышленники снимали транспорт в автопрокатах и искали своих жертв по всей Украине на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

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Травили жертв опасными препаратами: как работала схема

Организатором преступной группировки была 23-летняя жительница Николаевской области. Сообщником девушки был ее 30-летний товарищ, уроженец Луганской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Позже к группе присоединился еще один "товарищ" – 31-летний житель Запорожья.

Девушка с гбандой начала искать своих жертв в Донецкой области. В этом регионе они отравили троих девушек, подсыпав им в пищу опасный препарат.

Злоумышленники придумали "семейную" историю - женщина представлялась сестрой двух мужчин. Ребята знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, травили девушек. После того как девочки теряли сознание, их грабили.

Впоследствии злоумышленники переместились в Хмельницкую область. В новом месте они решили поднять дозу опасного препарата. Как следствие, 29-летняя Хмельницкая умерла от отравления прямо на улице, ее 32-летнюю подругу врачам удалось спасти.

Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом,

– отметили в прокуратуре.

Организатора преступной группировки и одного сообщника приговорили к 14 годам лишения свободы. Другого фигуранта дела – до 10 лет 6 месяцев заключения.

Обратите внимание! Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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