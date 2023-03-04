Найбільша партія наркотиків в історії: поліція виявила цілий корабель з кокаїном

Спільними зусиллями правоохоронців зі Сполучених Штатів Америки та Австралії вдалось виявити найбільший в історії вантаж з наркотиками. Власне, силовики конфіскували кокаїну на суму у понад 677 мільйонів доларів.

Зауважимо, що вдалось перехопити 2,4 тонни кокаїну на борту судна біля узбережжя Південної Америки. Корабель з наркотиком якраз вирушив до Австралії.

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Арешт ймовірних наркоторговців

Фактично правоохоронним органам США та Австралії вдалось виявити міжнародну мережу наркоторговців – 12 підозрюваних було заарештовано. Наразі триває слідство у цій справі.

Кокаїн, пов'язаний з мексиканським наркокартелем, вартував би на чорному ринку близько 1 мільярда австралійських доларів (677 мільйонів доларів США). Це дорівнює половині від загальної кількості наркотику, що щорічного споживають в Австралії,

– йдеться в повідомленні видання SCMP.

Окрім того, там зазначено, що операція, яку провели силовики, тривала ще від листопада 2022 року. Правоохоронцям, аби закінчити успішно цю справу та заарештувати причетних, довелось замінити партію кокаїну підробним (несправжнім) наркотиком та дозволити їй доплисти до пункту призначення.

Поліція США та Австралія викрила рекордну партію кокаїну: дивіться сюжет BBC

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Наркоторговців ловлять також в Україні

Слід сказати, що нелегальне виробництво та розповсюдження наркотичних речовин є проблемою не тільки певних держав, а – усього світу. До речі, України також.