Троє жителів Кременчука розробили маршрут транспортування мастер-кладів з великою кількістю розфасованих доз. Вони мали "схему" продажу "закладок" у Полтаві.

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Для підтримання зв’язку з клієнтами фігуранти використовували СМСлистування. Повідомлення з адресою закладки та координатами надходило замовнику тільки після підтвердженої оплати.



У фігурантів знайшли багато наркотиків / Фото поліції

"Конопляний дощ"

Діяльність "ділків", які організували "наркотрафік" припинили слідчі. Коли правоохоронці навідались до зловмисників, ті викинули з вікна наркотики, що створило "ефект зеленого дощу".

Обшуки у фігурантів: відео

Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання фігурантів, слідчі вилучили розфасовані наркотики, підготовлені закладки, пакувальний матеріал, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази.

Все спрямували на експертизу.

Підозрюваних відправили під варту

Трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів та використанні грошей, здобутих від незаконної діяльності.

Усім спільникам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. Тривають слідчі дії.



Підозрювані вже під вартою / Фото поліції