Трое жителей Кременчуга разработали маршрут транспортировки мастер-кладов с большим количеством расфасованных доз. Они имели "схему" продажи "закладок" в Полтаве.
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Для поддержания связи с клиентами фигуранты использовали СМС переписку. Уведомление с адресом закладки и координатами поступало заказчику только после подтвержденной оплаты.
У фигурантов нашли много наркотиков / Фото полиции
"Конопляный дождь"
Деятельность "дельцов", организованных "наркотрафиком" прекратили следователи. Когда правоохранители посетили злоумышленников, те выбросили из окна наркотики, что создало "эффект зеленого дождя".
Обыски у фигурантов: видео
В ходе санкционированных обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов, следователи изъяли расфасованные наркотики, подготовленные закладки, упаковочный материал, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи и другие доказательства.
Все направили на экспертизу.
Подозреваемых отправили под стражу
Трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении наркопреступлений и использовании денег, полученных от незаконной деятельности.
Всем сообщникам избрали меры пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия.
Подозреваемые уже под стражей / Фото полиции