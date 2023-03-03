Трое жителей Кременчуга разработали маршрут транспортировки мастер-кладов с большим количеством расфасованных доз. Они имели "схему" продажи "закладок" в Полтаве.

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Для поддержания связи с клиентами фигуранты использовали СМС переписку. Уведомление с адресом закладки и координатами поступало заказчику только после подтвержденной оплаты.



У фигурантов нашли много наркотиков / Фото полиции

"Конопляный дождь"

Деятельность "дельцов", организованных "наркотрафиком" прекратили следователи. Когда правоохранители посетили злоумышленников, те выбросили из окна наркотики, что создало "эффект зеленого дождя".

Обыски у фигурантов: видео

В ходе санкционированных обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов, следователи изъяли расфасованные наркотики, подготовленные закладки, упаковочный материал, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи и другие доказательства.

Все направили на экспертизу.

Подозреваемых отправили под стражу

Трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении наркопреступлений и использовании денег, полученных от незаконной деятельности.

Всем сообщникам избрали меры пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия.



Подозреваемые уже под стражей / Фото полиции