Полицейских уже наказали, – МВД Польши прокомментировало смерть украинца в вытрезвителе
Источник:"Польское радио"
Пытки и смерть украинца в вытрезвителе во Вроцлаве вызвала значительный резонанс в Польше. В МИД страны подчеркнули важность расследования дела.
Как сказал вице-министр МИД Польши Мацей Вонсик, часть полицейских уже наказали.
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Вонсик прокомментировал сразу 2 трагических случая, произошедших в последнее время в Польше в результате действий полицейских:
- во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины,
- а в Люблине – 34-летний поляк.
Уже есть реакция. В Люблине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказана,
– сказал политик.
Он также подчеркнул, что "виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, можно не прибегать к коллективной ответственности". По его словам, важно, чтобы эти "все дела расследовали".
Ранее депутаты сейма Польши также отреагировали на жуткий инцидент. Они требуют проведения немедленного контроля относительно действий полиции в контексте смерти украинца.
Что известно о смерти украинца в вытрезвителе
- В польском Вроцлаве 30 июля после задержания полицией и крайне жестокого избиения скончался 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
- Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. Gazeta Wyborcza пишет, что украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.
- Посольство Украины уже в ближайшее время отправит ноту МИД Польши. Расследование смерти Никифоренко находится на контроле украинских дипломатических органов.