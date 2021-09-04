Поліцейських вже покарали, – МВС Польщі прокоментувало смерть українця у витверезнику

Катування та смерть українця у витверезнику в Вроцлаві викликала значний резонанс у Польщі. У МЗС країни наголосили на важливості розслідування справи.

Як сказав віцеміністр МЗС Польщі Мацєй Вонсік, частину поліцейських вже покарали.

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Вонсік прокоментував одразу 2 трагічних випадки, що сталися останнім часом у Польщі внаслідок дій поліцейських:

у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України,

а в Люліні – 34-літній поляк.

Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано,

– сказав політик.

Він також наголосив, що "винних потрібно суворо карати, але з іншого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності". За його словами, важливо, щоби ці "всі справи розслідували".

Раніше депутати сейму Польщі також відреагували на моторошний інцидент. Вони вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця.

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