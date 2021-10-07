Полиция показала фото предполагаемого координатора убийства бизнесмена в центре Черкасс
Источник:Национальная полиция
В центре Черкасс 22 сентября неизвестный расстрелял местного бизнесмена Михаила Козлова. Полиция показала фото предполагаемого координатора преступления.
Правоохранители утверждают, что мужчина был недалеко от места преступления до, во время и после убийства. Соответствующая информация появилась 7 октября.
К теме В ресторане в центре Черкасс неизвестный из автомата расстрелял бизнесмена
Полиция показала вероятного координатора убийства бизнесмена в Черкассах
В полиции сообщили, что "одна из камер наблюдения зафиксировала мужчину, который находился на месте преступления перед, во время и некоторое время после его совершения".
Вероятно, у него может быть важная информация о событиях преступления, что имеет существенное значение для следствия,
– рассказали в полиции.
Полиция показала мужчину, который может иметь значение для полиции
Также правоохранители установили, что преступники использовали автомобиль Skoda Fabia, который был ввезен из Литвы в Украину. Его злоумышленники могли хранить в гаражах на проспекте Химиков.
Полиция показала авто и мужчину, которые могут быть причастны к преступлению / Фото Нацполиции
Кстати, правоохранители попросили всех владельцев гаражей и тех, кто стал свидетелем данного события или узнал мужчину, сообщить информацию по телефону 80932323044 или 102.
Коротко об убийстве бизнесмена в Черкассах
- 22 сентября в середине дня в кафе прямо в центре города на улице Байды Вишневецкого неизвестный расстрелял Михаила Козлова. Медики не смогли спасти бизнесмена. Впоследствии появилось видео момента расстрела.
- По данным СМИ, убитый мог быть причастен к криминалу. Известно, что он был соучредителем общественного объединения "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".
- Вероятно, связанные с организациями Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей.
- Впоследствии рассказали, что охрана бизнесмена Михаила Козлова считала, что киллер – сотрудник СБУ. Именно поэтому они его не остановили и тот в кафе расстрелял предпринимателя.