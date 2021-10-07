Поліція показала фото ймовірного координатора вбивства бізнесмена у центрі Черкас

У центрі Черкас 22 вересня невідомий розстріляв місцевого бізнесмена Михайла Козлова. Поліція показала фото ймовірного координатора злочину.

Правоохоронці стверджують, що чоловік був неподалік місця злочину перед, під час та після вбивства. Відповідна інформація з'явилась 7 жовтня.

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Поліція показала ймовірного координатора вбивства бізнесмена в Черкасах

У поліції повідомили, що "одна із камер спостереження зафіксувала чоловіка, який перебував на місці злочину перед, під час і деякий час після його скоєння".

Ймовірно, він може мати важливу інформацію по подіях злочину, що має суттєве значення для слідства,

– розповіли у поліції.



Поліція показала чоловіка, який може мати значення для поліції

Також правоохоронці встановили, що злочинці використовували автомобіль Skoda Fabia, який був ввезений з Литви в Україну. Його зловмисники могли зберігати в гаражах на проспекті Хіміків.

Поліція показала авто та чоловіка, що можуть бути причетні до злочину / Фото Нацполіції

До речі, правоохоронці попросили всіх власників гаражів та тих, хто став свідком даної події чи впізнав чоловіка, повідомити інформацію за номером 80932323044 чи 102.

Коротко про вбивство бізнесмена у Черкасах