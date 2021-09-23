Попередньо відомо, що невідомий просто посеред кафе вбив бізнесмена. Швидка допомога не змогла врятувати чоловіка.

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У мережі з'явилось відео з камер спостереження, на яких видно момент вбивства

На кадрах видно, як чоловік вибігає з-за рогу до кафе. Далі він погрожує зброєю чоловікам, що стоять при вході.

Після чого забігає у заклад та на очах відвідувачів та персоналу розстрілює чоловіка. Ймовірно, бізнесмена Михайла Козлова.

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Далі – швидко вибігає з кафе. Злочинець був вдягнений у чорний одяг, кепку та балаклаву.

Зверніть увагу! 22 вересня Козлов у кафе пив каву з компанією спортсменів. У цей час до приміщення кафе увійшли двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь з автоматів. Крім Козлова, поранення отримали й інші спортсмени з компанії підприємця.

Вбивство підприємця у Черкасах: що відомо