Заявление об убийстве Козлова сделал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, за несколько дней до преступления распространили информацию, что бизнесмена должны задержать правоохранители.

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Киллер выдал себя за сотрудника СБУ

Енин напомнил, что Козлова застрелили на глазах его охраны. А все потому, что киллер представилс сотрудником СБУ.

И именно поэтому его охрана даже не осуществила ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли его задерживать. Поэтому не предприняли никаких действий, чтобы предупредить это,

– отметил заместитель главы МВД.

В то же время он пообещал, что в ближайшее время правоохранители обнародуют первые результаты расследования. Хотя это преступление не является очень легким.

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