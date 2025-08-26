В субботу, 23 августа, правоохранители оштрафовали военнослужащего за нарушение скоростного режима. В свою очередь, в сети появились слухи, якобы патрульные оштрафовали за превышение скорости мобильную огневую группу, когда она ехала сбивать "Шахеды".

Правоохранители разъяснили ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Смотрите также Патрульные в Одессе якобы избили мужчину: полиция показала видео с бодикамер

Что об инциденте говорят в полиции?

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что патрульные вынесли постановление за превышение скорости военному.

В полиции рассказали, что 23 августа инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 километров в час. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму.

Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы,

– подчеркнули в полиции.

Правоохранители отметили, что за нарушение правил дорожного движения военнослужащие и другие лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов несут ответственность на общих основаниях. Поэтому патрульные вынесли постановление на водителя Land Rover за нарушение скоростного режима.

Во время проверки информации, распространенной в медиа, сотрудники полиции также выяснили, что на момент составления административных материалов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях.

В Киеве и Киевской области, в свою очередь, официально тревоги не было. Военные направлялись для выполнения лишь будущего задания. Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 гривен с помощью электронного терминала на месте.

Что известно о последних новостях Киева?