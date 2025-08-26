У суботу, 23 серпня, правоохоронці оштрафували військовослужбовця за порушення швидкісного режиму. Своєю чергою, у мережі з'явилися чутки, нібито патрульні оштрафували за перевищення швидкості мобільну вогневу групу, коли вона їхала збивати "Шахеди".

Правоохоронці роз'яснили ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Що про інцидент кажуть у поліції?

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій зазначалося, що патрульні винесли постанову за перевищення швидкості військовому.

У поліції розповіли, що 23 серпня інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 кілометрів за годину. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму.

Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали,

– підкреслили в поліції.

Правоохоронці зауважили, що за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів несуть відповідальність на загальних підставах. Тож патрульні винесли постанову на водія Land Rover за порушення швидкісного режиму.

Під час перевірки інформації, поширеної в медіа, співробітники поліції також з'ясували, що на момент складання адміністративних матеріалів повітряна тривога була оголошена в Чернігівській і Сумській областях.

У Києві та Київській області, своєю чергою, офіційно тривоги не було. Військові прямували для виконання лише майбутнього завдання. Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 гривень за допомогою електронного термінала на місці.

