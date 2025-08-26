Правоохранители разъяснили ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Что об инциденте говорят в полиции?
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что патрульные вынесли постановление за превышение скорости военному.
В полиции рассказали, что 23 августа инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 километров в час. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму.
Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы,
– подчеркнули в полиции.
Правоохранители отметили, что за нарушение правил дорожного движения военнослужащие и другие лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов несут ответственность на общих основаниях. Поэтому патрульные вынесли постановление на водителя Land Rover за нарушение скоростного режима.
Во время проверки информации, распространенной в медиа, сотрудники полиции также выяснили, что на момент составления административных материалов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях.
В Киеве и Киевской области, в свою очередь, официально тревоги не было. Военные направлялись для выполнения лишь будущего задания. Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 гривен с помощью электронного терминала на месте.
Что известно о последних новостях Киева?
В столице ограничивали движение транспорта 25 августа. Это было связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
В Киеве 23 августа произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. В результате аварии пострадали два человека. Один из них – 43-летний водитель маршрутки. Его зажало в салоне, но очевидцы оперативно помогли ему выбраться.
24 августа, в День Независимости, в Киев прибыл премьер Канады Марк Карни. Цель – усилить стратегическое партнерство между странами и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.