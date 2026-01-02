Это сверхсложные изменения, – Садовый остро отреагировал на упреки о реформе поликлиник во Львове
- Реформа поликлиник во Львове вызвала споры в городском совете, часть депутатов критиковала изменения.
- Мэр Львова Андрей Садовый в интервью объяснил, почему городские власти настаивали на реформе, и привел пример работы обновленной поликлиники.
Реформа поликлиник во Львове вызвала длительные споры в городском совете и стала одной из самых горячих тем на сессиях. Часть депутатов критиковала изменения и ставила под сомнение, зачем городу переформатировать систему.
Городской голова Львова Андрей Садовый в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему городские власти настаивали на этом решении. Он очертил, что именно должно измениться в работе поликлиник и почему считает реформу необходимой.
Во Львове хотят превратить поликлиники в центры диагностики и реабилитации
Городской голова объяснил, что идея реформы не в закрытии поликлиник и не в сокращении доступа к медицине, а в полном обновлении их логики работы. Он привел пример обновленной во Львове поликлиники и предложил посмотреть на результат, чтобы понять, как это должно выглядеть в других районах города.
На сегодняшний день там есть реабилитация, там есть этажи поликлиники, все отремонтировано, жители довольны. Врачи довольны и ребята, девушки там проходят реабилитацию,
– рассказал Садовый.
По его словам, каждое здание поликлиники должно быть перестроено с точки зрения комфорта для пациентов и врачей, а также получить один или два этажа под реабилитацию. Он отметил, что город не может держать восстановление людей только в нескольких крупных больницах, потому что в реабилитации будут нуждаться очень много жителей, и им важно иметь такую помощь рядом с домом.
Каждая поликлиника должна быть своего рода качественным диагностическим центром и центром реабилитации,
– отметил мэр.
Сложные операции должны оставаться в больницах, а поликлиники могут взять на себя диагностику и часть несложных вмешательств. По его логике, помещения останутся на месте, но получат новые функции и станут ближе к потребностям людей.
Почему часть депутатов была против и как Садовый ответил на упреки?
Во время обсуждений в горсовете часть депутатов, по словам мэра, не столько предлагала другую модель, сколько не понимала, зачем городу такие изменения. Он отметил, что реформа нужна из-за реальной потребности в реабилитации, которая после полномасштабной войны будет только расти. По его мнению, город должен сделать восстановление доступным в каждом районе, а не привязывать людей к нескольким больницам или дорогим частным центрам.
100 000 человек будут нуждаться в реабилитации. Ее должны проходить рядом с домом, а не искать по частным центрам. Это над сложные изменения, которые требуют от нас большого времени, усилий, но я вижу результат,
– рассказал Садовый.
Отдельно, по его словам, звучали предположения, что за реформой якобы может стоять желание продать помещения медучреждений. Садовый опроверг это и заявил, что городские власти не отчуждали имущество поликлиник. Он добавил, что город, наоборот, докупает, достраивает и ремонтирует медицинскую инфраструктуру, потому что считает это принципиальным.
Мы не продали ни одного медицинского учреждения и ни одного метра. Мы только докупаем, достраиваем, ремонтируем,
– отметил мэр.
Он подытожил, что споры вокруг реформы не меняют главного – потребности львовян в доступной реабилитации и диагностике. Решение принимали из расчета на практический результат, а не на политические противостояния. Садовый призвал тех, кто сомневается, посмотреть на обновленную поликлинику на Мазепы и сравнить, как было раньше и как работает теперь.
От больницы до экосистемы: как Львов строит Unbroken
- В Брюховичах готовят крупнейший в системе Unbroken реабилитационный центр. Андрей Садовый показал территорию будущего заведения, где будут восстанавливаться военные и гражданские с тяжелыми ранениями, а также люди, которые нуждаются в реабилитации после тяжелых болезней или операций.
- В центре планируют новые корпуса и реабилитационный бассейн. Рядом обустроят пространство для занятий спортом, садоводством и творчеством, а также инклюзивный парк, который должны завершить в 2026 году. Экосистема Unbroken во Львове, по словам Садового, уже приняла более 25 тысяч раненых.
- После старта как больничного направления она расширилась на реабилитацию и протезирование, где изготавливают тысячу протезов в год.
- Среди новых проектов Unbroken город называет центр для людей, переживших пытки и плен, а также две образовательные инициативы: Unbroken University для последипломного образования медиков и школу муниципального лидерства. Отдельно развивают художественное направление для ветеранов как элемент поддержки и восстановления.