Це надскладні зміни, – Садовий гостро відреагував на закиди про реформу поліклінік у Львові
- Реформа поліклінік у Львові викликала суперечки в міській раді, частина депутатів критикувала зміни.
- Мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю пояснив, чому міська влада наполягала на реформі, і навів приклад роботи оновленої поліклініки.
Реформа поліклінік у Львові викликала тривалі суперечки у міській раді та стала однією з найгарячіших тем на сесіях. Частина депутатів критикувала зміни й ставила під сумнів, навіщо місту переформатовувати систему.
Міський голова Львова Андрій Садовий в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому міська влада наполягала на цьому рішенні. Він окреслив, що саме має змінитися у роботі поліклінік і чому вважає реформу необхідною.
У Львові хочуть перетворити поліклініки на центри діагностики і реабілітації
Міський голова пояснив, що ідея реформи не в закритті поліклінік і не в скороченні доступу до медицини, а в повному оновленні їхньої логіки роботи. Він навів приклад оновленої у Львові поліклініки і запропонував подивитися на результат, щоб зрозуміти, як це має виглядати в інших районах міста.
На сьогоднішній день там є реабілітація, там є поверхи поліклініки, все відремонтовано, мешканці задоволені. Лікарі задоволені і хлопці, дівчата там проходять реабілітацію,
– розповів Садовий.
За його словами, кожна будівля поліклініки має бути перебудована з точки зору комфорту для пацієнтів і лікарів, а також отримати один або два поверхи під реабілітацію. Він наголосив, що місто не може тримати відновлення людей лише в кількох великих лікарнях, бо реабілітації потребуватимуть дуже багато мешканців, і їм важливо мати таку допомогу поруч із домом.
Кожна поліклініка має бути свого роду якісним діагностичним центром і центром реабілітації,
– зазначив мер.
Складні операції мають залишатися в лікарнях, а поліклініки можуть взяти на себе діагностику і частину нескладних втручань. За його логікою, приміщення залишаться на місці, але отримають нові функції і стануть ближчими до потреб людей.
Чому частина депутатів була проти і як Садовий відповів на закиди?
Під час обговорень у міськраді частина депутатів, за словами мера, не стільки пропонувала іншу модель, скільки не розуміла, навіщо місту такі зміни. Він наголосив, що реформа потрібна через реальну потребу у реабілітації, яка після повномасштабної війни лише зростатиме. На його думку, місто має зробити відновлення доступним у кожному районі, а не прив'язувати людей до кількох лікарень чи дорогих приватних центрів.
100 000 людей потребуватимуть реабілітації. Її мають проходити поруч з домом, а не шукати по приватних центрах. Це надскладні зміни, які потребують від нас великого часу, зусиль, але я бачу результат,
– розповів Садовий.
Окремо, за його словами, лунали припущення, що за реформою нібито може стояти бажання продати приміщення медзакладів. Садовий заперечив це і заявив, що міська влада не відчужувала майно поліклінік. Він додав, що місто, навпаки, докупляє, добудовує і ремонтує медичну інфраструктуру, бо вважає це принциповим.
Ми не продали жодної медичної установи і жодного метра. Ми тільки докупляємо, добудовуємо, ремонтуємо,
– зазначив мер.
Він підсумував, що суперечки навколо реформи не змінюють головного – потреби львів'ян у доступній реабілітації й діагностиці. Рішення ухвалювали з розрахунку на практичний результат, а не на політичні протистояння. Садовий закликав тих, хто сумнівається, подивитися на оновлену поліклініку на Мазепи і порівняти, як було раніше і як працює тепер.
Від лікарні до екосистеми: як Львів будує Unbroken
- У Брюховичах готують найбільший у системі Unbroken реабілітаційний центр. Андрій Садовий показав територію майбутнього закладу, де відновлюватимуться військові та цивільні з важкими пораненнями, а також люди, які потребують реабілітації після важких хвороб чи операцій.
- У центрі планують нові корпуси і реабілітаційний басейн. Поруч облаштують простір для занять спортом, садівництвом і творчістю, а також інклюзивний парк, який мають завершити у 2026 році. Екосистема Unbroken у Львові, за словами Садового, вже прийняла понад 25 тисяч поранених.
- Після старту як лікарняного напрямку вона розширилася на реабілітацію і протезування, де виготовляють тисячу протезів на рік.
- Серед нових проєктів Unbroken місто називає центр для людей, які пережили тортури і полон, а також дві освітні ініціативи: Unbroken University для післядипломної освіти медиків і школу муніципального лідерства. Окремо розвивають мистецький напрямок для ветеранів як елемент підтримки та відновлення.