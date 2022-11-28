Российский полковник выпустил у себя 5 пуль: его вдова написала письмо Путину

Полковник вражеского государства, отвечавший за мобилизацию во Владивостоке, застрелился. Его жена написала открытое письмо диктатору Путину, в котором указала, кто виноват в смерти мужа.

Российская армия время от времени облегчает вооруженным силам работу и самоликвидируется. Около двух недель назад стало известно, что добровольно отправился на концерт к Кобзону офицер и полковник Вадим Бойко. Об этом написали российские СМИ, передает 24 канал.

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Что написала жена Бойко в письме: маразм в русской армии

В открытом письме к президенту Владимиру Владимировичу жена полковника Бойко написала, что ее "бедному" мужу поручили отремонтировать военную технику для новоприбывших мобиков и подготовить солдат к боевым действиям.

Однако полковник заявил, что техника неисправна, а снаряжения для мобилизованных просто нет в достаточном количестве. Тогда военное руководство решило провести "проверку", в результате которой констатировало, что Вадим "все сочиняет", поэтому его могут привлечь к уголовной ответственности. По словам супруги, полковника хотели обвинить в порче госимущества на сумму 100 миллионов рублей.

Сочувствовать вдове и ее мужу не стоит ни в коем случае, потому что они поддерживают войну против Украины. К тому же женщина офицера решила написать письмо кровожадному лидеру России и попросить его "привлечь к ответственности всех причастных".

Потери россиян на войне против Украины

О смерти Вадима Бойко стало известно 16 ноября. Полковник и офицер так хотел умереть, что 5 раз выслал себе в грудь.

С каждым днем счетчик мертвых оккупантов все ближе к отметке в сто тысяч. Конечно, замечательно, что случаются такие приятные инциденты, как с полковником Бойко, но все же самая большая заслуга в этом – украинской армии.

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На 28 ноября ВСУ ликвидировали ориентировочно 87 900 российских захватчиков. Как отмечает Генштаб, за минувшие сутки "скамьи двухсотых" пополнили 590 оккупантов. Кроме того, наши военные уничтожили еще 3 танка, 5 единиц боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы врага, что не может не радовать.

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