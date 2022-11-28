"Погрожували кримінальною справою": деталі про самогубство російського полковника з Владивостока

Полковник ворожої держави, що відповідав за мобілізацію у Владивостоці, застрелився. Його дружина написала відкритий лист диктатору Путіну, у якому зазначила, хто винен у смерті чоловіка.

Російська армія час від часу полегшує Збройним Силам роботу та самоліквідовується. Близько двох тижнів тому стало відомо, що добровільно відправився на концерт до Кобзона офіцер та полковник Вадім Бойко. Про це написали російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Що написала дружина Бойка у листі: маразм у російській армії

У відкритому листі до президента Владіміра Владіміровіча дружина полковника Бойка написала, що її "бідолашному" чоловікові доручили відремонтувати військову техніку для новоприбулих мобіків та підготувати солдатів до бойових дій.

Однак полковник заявив, що техніка несправна, а спорядження для мобілізованих просто-таки немає у достатній кількості. Тоді військове керівництво вирішило провести "перевірку", у результаті якої констатувало, що Вадім "все вигадує", тому його можуть притягнути до кримінальної відповідальності. За словами дружини, полковника хотіли звинуватити у псуванні держмайна на суму 100 мільйонів рублів.

Співчувати вдові та її чоловікові не варто у жодному разі, тому що вони підтримують війну проти України. До того ж жінка офіцера вирішила написати листа кровожерливому лідеру Росії та попросити його "притягнути до відповідальності всіх причетних".

Втрати росіян на війні проти України

Про смерть Вадіма Бойка стало відомо 16 листопада. Полковник та офіцер так хотів померти, що аж 5 разів вистелив собі у груди.

З кожним днем лічильник мертвих окупантів все ближче до позначки у сто тисяч. Звісно, чудово, що стаються такі приємні інциденти, як з полковником Бойком, однак все-таки найбільша заслуга у цьому – української армії.

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Станом на 28 листопада ЗСУ ліквідували орієнтовно 87 900 російських загарбників. Як зазначає Генштаб, за минулу добу "лави двохсотих" поповнили 590 окупантів. Окрім того, наші військові знищили ще 3 танки, 5 одиниць бойових броньованих машин та 2 артилерійські системи ворога, що не може не тішити.

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