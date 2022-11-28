ССО показали "філігранну" ліквідацію піхоти ворога

Так, Сили спеціальних операцій опублікували відео, на якому показують філігранне знищення ворожої піхоти. У відомстві наголошують, що на окупантів, які перечікують обстріли української артилерії в окопах, теж знайдеться знаряддя покарання – боєприпаси, які скидають дрони.

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Як видно на опублікованих кадрах, спроби перечекати обстріли в укриттях росіянам на користь не ідуть. Боєприпаси закріплюють на дронах, які зависають над окопами ворога, та скидають. Відповідно, вибратися окупантам вже не вийде!

Оператори ССО України безперестанку зищують ворога на зайнятих ним позиціях не лише за допомогою "класичних" вогневих засобів, а й використовуючи БПЛА,

– йдеться у повідомленні.

Як уточнили в пресслужбі ССО, ефективна робота, зафіксована на відео, велася на східному напрямку фронту.

Дивіться відео роботи операторів ССО:

Слід зауважити, що ССО ще й оформили відео в кумедному форматі – під класичну музику. Симфонія додає особливої драматичності – окупанти повзуть, намагаються врятуватися з окопів, але кара із небес від ЗСУ не дає їм такого шансу. Адже вони на це не заслуговують!

Втрати ворога станом на 28 листопада

Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 28 листопада вже знищили понад 87 000 загарбників, лише за минулу добу – 590 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: