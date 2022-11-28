ССО показали "филигранную" ликвидацию пехоты врага
Так, Силы специальных операций опубликовали видео, на котором показывают филигранное уничтожение вражеской пехоты. В ведомстве отмечают, что на оккупантов, ожидающих обстрелов украинской артиллерии в окопах, тоже найдется орудие наказания – сбрасывающие дроны боеприпасы.
Главное Враг укрепляется на Юге, Россия готовится к ракетному удару: хронология 278 дня войны
Как видно на опубликованных кадрах, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Боеприпасы закрепляют на дронах, зависающих над окопами врага, и сбрасывают. Соответственно, выбраться оккупантам уже не получится!
Операторы ССО Украины беспрестанно истребляют врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА,
– говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ССО, эффективная работа, зафиксированная на видео, велась на восточном направлении фронта.
Смотрите видео работы операторов ССО:
Следует заметить, что ССО еще и оформили видео в забавном формате – под классическую музыку. Симфония придает особую драматичность – оккупанты ползут, пытаются спастись из окопов, но кара с небес от ВСУ не дает им такого шанса. Они ведь этого не заслуживают!
Потери врага по состоянию на 28 ноября
Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 28 ноября уже уничтожили более 87 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 590 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2908 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 5861 (+5) единица,
- артиллерийских систем – 1899 (+2) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) единиц,
- специальной техники – 163 (+0).
В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
Достойно внимания – Артиллеристы уничтожили состав российской техники: смотрите видео