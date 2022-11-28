ССО показали "филигранную" ликвидацию пехоты врага

Так, Силы специальных операций опубликовали видео, на котором показывают филигранное уничтожение вражеской пехоты. В ведомстве отмечают, что на оккупантов, ожидающих обстрелов украинской артиллерии в окопах, тоже найдется орудие наказания – сбрасывающие дроны боеприпасы.

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Как видно на опубликованных кадрах, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Боеприпасы закрепляют на дронах, зависающих над окопами врага, и сбрасывают. Соответственно, выбраться оккупантам уже не получится!

Операторы ССО Украины беспрестанно истребляют врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА,

– говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ССО, эффективная работа, зафиксированная на видео, велась на восточном направлении фронта.

Смотрите видео работы операторов ССО:

Следует заметить, что ССО еще и оформили видео в забавном формате – под классическую музыку. Симфония придает особую драматичность – оккупанты ползут, пытаются спастись из окопов, но кара с небес от ВСУ не дает им такого шанса. Они ведь этого не заслуживают!

Потери врага по состоянию на 28 ноября

Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 28 ноября уже уничтожили более 87 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 590 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: