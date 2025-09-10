Можно ожидать чего угодно: на что способен Путин, если не будет жесткого ответа на атаку Польши
- Российские "Шахеды" вторглись в воздушное пространство Польши, что вызвало поднятие истребителей НАТО, но Альянс не считает инцидент атакой.
- Политолог Максим Джигун подчеркнул, что отсутствие жесткой реакции со стороны Польши и Брюсселя может стимулировать дальнейшую агрессию России.
В ночь на 10 сентября "Шахеды" вторглись в воздушное пространство Польши. В небо были подняты истребители, которые сбивали российские беспилотники. В то же время в НАТО этот инцидент не считают атакой.
Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала проанализировал реакцию Польши на атаку российских беспилотников ее территории. Также стало известно, что перед тем, как "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши, жители страны не получили никаких предупреждений об опасности.
Важно Путину не нужны танки и армия: почему НАТО не применит 5 статью из-за атаки на Польшу
Почему опасно отсутствие быстрой реакции Запада на атаку "Шахедов" на Польшу?
Джигун обратил внимание на скорость реакции западных стран на атаку Польши. Он предположил, если бы россияне решили расширить Сувалкский коридор (территория, соединяющая страны Балтии с Польшей и отделяет Калининградскую область России и Беларусь – 24 Канала), то во время этого нападения с помощью "Шахедов", европейцы, вероятно, искали место, где бы они могли заседать, чтобы обсудить реакцию на то, что случилось.
Поэтому ожидать можно чего угодно. Чем дольше будет отсутствие реакции со стороны Польши, которая пострадала от этой атаки, и официального Брюсселя, тем больше будет желание у Владимира Путина продолжать и усиливать эту агрессию,
– подчеркнул политолог.
Глава Кремля, по его словам, не понимает иного языка, чем язык силы и реагирует тем способом, который ему позволяют реагировать.
Он напомнил, что все началось с более мелких ситуации. В июле 2024 года россияне на реке Нарва, разделяющей территорию России и Эстонии, самовольно убрали несколько эстонских буев. Москва якобы не соглашалась с расположением плавучих знаков на Нарве.
Казалось бы это мелкий и банальный ход со стороны России, но это уже были первые демонстрации того, на что способны россияне. Сейчас мы видим повторение похожих действий в Польше под предлогом того, что якобы случайно что-то залетело, сбила украинская ПВО и т.д,
– подчеркнул он.
Можно предположить, по мнению партнера коммуникационного агентства Good Politics, что российские дроны будут все дальше и дальше залетать, "случайно" туда попадая. Возможно даже они дойдут до западных границ Польши, а затем и в Германию и в другие регионы.
Сколько будет позволять НАТО и Европа делать с собой то, что делает Россия, тем будет больше желания у Путина осуществлять это и в дальнейшем,
– пояснил Максим Джигун.
Он добавил, что миролюбивость и попытка просто замолчать, преуменьшить результат и значимость этих событий будет провоцировать Кремль совершать и дальше свои преступления.
Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?
- Ночью 10 сентября в воздушном пространстве Польши было зафиксировано 19 целей. Для их обезвреживания в небо поднялись нидерландские F-35 и истребители F-16.
- После атаки на территории Польши было найдено 7 беспилотников и остатки одной неизвестной ракеты.
- В НАТО, вероятно, не будут рассматривать нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами как атаку. Хотя и впервые самолеты Альянса "вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников".
- По словам президента Польши Кароля Навроцкого, "это беспрецедентный момент в истории Альянса". Поэтому страна должна сделать "выводы из того, что произошло".
- Также в НАТО решили активировать 4 статью Альянса. Она предусматривает консультирование между собой стран-членов относительно того, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность участников Североатлантического альянса оказываются под угрозой.