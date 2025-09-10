Ночью 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Жительница Польши объяснила, что не получила официальных сообщений об угрозе.

Что в Польше говорят об атаке?

Камила Трайнерович рассказала, что узнала об атаке российских беспилотников от своей коллеги из Львова, которая написала ей о новостях.

Таким образом я узнала быстрее большинства моих земляков, я так думаю, потому что я тогда проверила СМИ и системы официального оповещения, и там еще ничего не было,

– говорит жительница Польши.

По ее словам, подробнее о событии она узнала уже утром. Трайнерович живет в Варшаве, однако, она заметила, что ночью не пришло ни одного сообщения об атаке российских беспилотников.

Дроны атаковали Польшу: что известно?