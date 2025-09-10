Никакой тревоги или сообщений: поляки говорят, что не получили предупреждений об опасности
- Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину ночью 10 сентября, но официальных сообщений об угрозе жители не получили.
- Жительница Польши Камила Трайнерович узнала об атаке от своей коллеги из Львова, а официальные источники информации не имели сообщений об инциденте на момент его возникновения.
Ночью 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Жительница Польши объяснила, что не получила официальных сообщений об угрозе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы Польши Камилы Трайнерович в эфире "Киев24".
Что в Польше говорят об атаке?
Камила Трайнерович рассказала, что узнала об атаке российских беспилотников от своей коллеги из Львова, которая написала ей о новостях.
Таким образом я узнала быстрее большинства моих земляков, я так думаю, потому что я тогда проверила СМИ и системы официального оповещения, и там еще ничего не было,
– говорит жительница Польши.
По ее словам, подробнее о событии она узнала уже утром. Трайнерович живет в Варшаве, однако, она заметила, что ночью не пришло ни одного сообщения об атаке российских беспилотников.
Дроны атаковали Польшу: что известно?
Напомним, что первый из российских беспилотников обнаружили около 5:40 в селе Чоснувка Люблинского воеводства. Предварительно, дрон упал в поле в незастроенной местности, далеко от жилой зоны.
Другой "Шахед" упал в селе Вырики Люблинского воеводства. Поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль.
Третий беспилотник был найден в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве. Населенный пункт расположен в глубине страны. Расстояние до границы с Украиной и Беларусью превышает 250 километров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страну атаковали именно российские дроны.
Он рассказал, что ночью произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам Туска, последний из них был сбит около 06:45 утра.