Ніякої тривоги чи повідомлень: поляки кажуть, що не отримали попереджень про небезпеку
- Російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну уночі 10 вересня, але офіційних повідомлень про загрозу мешканці не отримали.
- Мешканка Польщі Каміла Трайнерович дізналася про атаку від своєї колеги зі Львова, а офіційні джерела інформації не мали повідомлень про інцидент на момент його виникнення.
Уночі 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Мешканка Польщі пояснила, що не отримала офіційних повідомлень про загрозу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар жительки Польщі Каміли Трайнерович в етері "Київ24".
Що в Польщі кажуть про атаку?
Каміла Трайнерович розповіла, що дізналася про атаку російських безпілотників від своєї колеги зі Львова, яка написала їй про новини.
Таким чином я дізналася швидше за більшість моїх земляків, я так думаю, бо я тоді перевірила ЗМІ та системи офіційного оповіщення, і там ще нічого не було,
– каже жителька Польщі.
За її словами, детальніше про подію вона дізналася вже зранку. Трайнерович мешкає у Варшаві, проте, вона зауважила, що вночі не прийшло жодного повідомлення про атаку російських безпілотників.
Дрони атакували Польщу: що відомо?
Нагадаємо, що перший з російських безпілотників виявили близько 5:40 у селі Чоснувка Люблінського воєводства. Попередньо, дрон впав у полі в незабудованій місцевості, далеко від житлової зони.
Інший "Шахед" впав у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль.
Третій безпілотник було знайдено у Мнішкуві, у Лодзинському воєводстві. Населений пункт розміщений у глибині країни. Відстань до кордону з Україною та Білоруссю перевищує 250 кілометрів.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.
Він розповів, що уночі відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами Туска, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.