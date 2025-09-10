Уночі 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Мешканка Польщі пояснила, що не отримала офіційних повідомлень про загрозу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар жительки Польщі Каміли Трайнерович в етері "Київ24".

Що в Польщі кажуть про атаку?

Каміла Трайнерович розповіла, що дізналася про атаку російських безпілотників від своєї колеги зі Львова, яка написала їй про новини.

Таким чином я дізналася швидше за більшість моїх земляків, я так думаю, бо я тоді перевірила ЗМІ та системи офіційного оповіщення, і там ще нічого не було,

– каже жителька Польщі.

За її словами, детальніше про подію вона дізналася вже зранку. Трайнерович мешкає у Варшаві, проте, вона зауважила, що вночі не прийшло жодного повідомлення про атаку російських безпілотників.

Дрони атакували Польщу: що відомо?