В ночь на 10 сентября российские беспилотники во время атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши. На фоне этого пользователи социальных сетей распространили ряд шуток о событии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ряд мемов, которые распространили сетью.

Как о "Шахедах" в Польше шутят в сети?

Ночью 10 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Некоторые из них нарушили воздушное пространство Польши. Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию с юмором.

Ситуацию сравнили с войной в Украине: смотрите фото из социальных сетей

Не обошлось без шуток о Третьей мировой: смотрите фото из телеграм-канала "Мемаграм"

Пользователи также вспомнили о протесты польских фермеров на границе с Украиной. Польские протестующие заявляли, что начали блокировать границу из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна.

В сети шутят о протестах относительно зерна: смотрите фото

Пользователи вспомнили о 5 статье НАТО: смотрите мемы

Что известно об атаке российских беспилотников на Польшу?