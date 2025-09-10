У ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. На тлі цього користувачі соціальних мереж поширили низку жартів про подію.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на низку мемів, які поширили мережею.

Як про "Шахеди" у Польщі жартують у мережі?

Уночі 10 вересня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Деякі з них порушили повітряний простір Польщі. Користувачі соцмереж відреагували на ситуацію з гумором.

Ситуацію порівняли з війною в Україні: дивіться фото з соціальних мереж

Не обійшлося без жартів про Третю світову: дивіться фото з телеграм-каналу "Мемаграм"

Користувачі також згадали про протести польських фермерів на кордоні з Україною. Польські протестувальники заявляли, що почали блокувати кордон через політику Євросоюзу щодо українського зерна.

У мережі жартують про протести щодо зерна: дивіться фото

Користувачі згадали про 5 статтю НАТО: дивіться меми

Що відомо про атаку російських безпілотників на Польщу?