Про це розповідає 24 Канал із посиланням на низку мемів, які поширили мережею.
Як про "Шахеди" у Польщі жартують у мережі?
Уночі 10 вересня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Деякі з них порушили повітряний простір Польщі. Користувачі соцмереж відреагували на ситуацію з гумором.
Ситуацію порівняли з війною в Україні: дивіться фото з соціальних мереж
Не обійшлося без жартів про Третю світову: дивіться фото з телеграм-каналу "Мемаграм"
Користувачі також згадали про протести польських фермерів на кордоні з Україною. Польські протестувальники заявляли, що почали блокувати кордон через політику Євросоюзу щодо українського зерна.
У мережі жартують про протести щодо зерна: дивіться фото
Користувачі згадали про 5 статтю НАТО: дивіться меми
Що відомо про атаку російських безпілотників на Польщу?
Нагадаємо, що, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни.
Для захисту було залучено бойові літаки НАТО, зокрема нідерландські F-35.
Один безпілотник був виявлений у селі Чоснувка, де він впав у поле далеко від житлових зон. Інший впав у селі Вирики, пошкодивши будинок та автомобіль, а третій дрон знайшли у Мнішкуві, в Лодзинському воєводстві, на відкритій місцевості.