Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ряд мемов, которые распространили сетью.
Как о "Шахедах" в Польше шутят в сети?
Ночью 10 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Некоторые из них нарушили воздушное пространство Польши. Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию с юмором.
Ситуацию сравнили с войной в Украине: смотрите фото из социальных сетей
Не обошлось без шуток о Третьей мировой: смотрите фото из телеграм-канала "Мемаграм"
Пользователи также вспомнили о протесты польских фермеров на границе с Украиной. Польские протестующие заявляли, что начали блокировать границу из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна.
В сети шутят о протестах относительно зерна: смотрите фото
Пользователи вспомнили о 5 статье НАТО: смотрите мемы
Что известно об атаке российских беспилотников на Польшу?
Напомним, что, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство страны.
Для защиты были привлечены боевые самолеты НАТО, в частности нидерландские F-35.
Один беспилотник был обнаружен в селе Чоснувка, где он упал в поле далеко от жилых зон. Другой упал в селе Вирики, повредив дом и автомобиль, а третий дрон нашли в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве, на открытой местности.