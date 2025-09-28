В Польше во время массированной воздушной атаки на Украину ограничивали воздушное пространство. Эти действия были превентивные и направлены на защиту граждан.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Воздушное пространство на востоке Польши было закрыто до утра.

Смотрите также Путин понял, что европейцы пока не могут защититься от дронов России, – Зеленский

Зачем Польша закрывала воздушное пространство?

Бесполетную зону создали ночью 28 сентября возле Люблина и Жешува. Из-за опасности попадания дронов и ракет из Украины на территорию Польши была осуществлена "незапланированная военная деятельность".

В связи с деятельностью дальней авиации России, которая осуществляет удары по территории Украины, польские и союзные самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве,

– сообщило польское министерство обороны.

Стоит отметить! Когда Польша закрывает воздушное пространство, то военные видят угрозу для своей территории. Чтобы избежать риска столкновения ракет и дронов с гражданскими самолетами, движение перекрывают. Также воздушное пространство закрывают, когда Польша поднимает в воздух истребители для перехвата или мониторинга ситуации, как это было 28 сентября. В общем объявление бесполетной зоны позволяет быстро реагировать, если ракета или дрон пересечет польскую границу.

Что известно о массированной атаке по Украине 28 сентября?