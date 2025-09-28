У Польщі під час масованої повітряної атаки на Україну обмежували повітряний простір. Ці дії були превентивні та спрямовані на захист громадян.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Повітряний простір на сході Польщі був закритий до ранку.

Навіщо Польща закривала повітряний простір?

Безпольотну зону створили вночі 28 вересня біля Любліна та Жешува. Через небезпеку потрапляння дронів та ракет з України на територію Польщі було здійснено "незаплановану військову діяльність".

У зв’язку з діяльністю дальньої авіації Росії, яка здійснює удари по території України, польські та союзні літаки почали діяти в нашому повітряному просторі,

– повідомило польське міністерство оборони.

Варто зазначити! Коли Польща закриває повітряний простір, то військові бачать загрозу для своєї території. Щоб уникнути ризику зіткнення ракет і дронів із цивільними літаками, рух перекривають. Також повітряний простір закривають, коли Польща підіймає у повітря винищувачі для перехоплення або моніторингу ситуації, як це було 28 вересня. Загалом оголошення безпольотної зони дає змогу швидко реагувати, якщо ракета чи дрон перетне польський кордон.

Що відомо про масовану атаку по Україні 28 вересня?