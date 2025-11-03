Оправдывал российское вторжение: в Польше задержали антиукраинского активиста

Антиукраинский активист и стример Петр Н. получил шесть новых обвинений. Мужчину задержали в Гдыне, когда он ехал на автомобиле и обнаружили запрещенные вещества.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о задержании стримера?

44-летнего мужчину подозревают в угрозах, а также в публикации видео, где он демонстрирует холодное оружие. Другие обвинения касаются пропаганды насилия и призывов к ненависти на национальной и религиозной почве.

Кроме того, он нарушил запрет на распространение символов, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Также ему предъявлено обвинение в незаконном разглашении персональных данных потерпевшего.

Не исключено, что мужчина также будет отвечать за управление под воздействием наркотиков. Во время задержания в его организме обнаружили THC, а образцы крови передали на анализ. По словам журналиста RMF FM Кшиштофа Засады, эти шесть обвинений касаются действий, совершенных задержанным на прошлой неделе.

Чем известен антиукраинский активист?