Виправдовував російське вторгнення: у Польщі затримали антиукраїнського активіста

Антиукраїнський активіст та стрімер Пйотр Н. отримав шість нових звинувачень. Чоловіка затримали у Гдині, коли він їхав автомобілем та виявили заборонені речовини.

Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про затримання стрімера?

44-річного чоловіка підозрюють у погрозах, а також у публікації відео, де він демонструє холодну зброю. Інші звинувачення стосуються пропаганди насильства та закликів до ненависті на національному і релігійному ґрунті.

Крім того, він порушив заборону на поширення символів, що підтримують російську агресію проти України. Також йому висунуто звинувачення у незаконному розголошенні персональних даних потерпілого.

Не виключено, що чоловік також відповідатиме за керування під впливом наркотиків. Під час затримання у його організмі виявили THC, а зразки крові передали на аналіз. За словами журналіста RMF FM Кшиштофа Засади, ці шість звинувачень стосуються дій, скоєних затриманим минулого тижня.

Чим відомий антиукраїнський активіст?