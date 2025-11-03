Укр Рус
3 листопада, 12:57
2

Виправдовував російське вторгнення: у Польщі затримали антиукраїнського активіста

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Антиукраїнського активіста Пйотра Н. у Польщі затримали з шістьма новими звинуваченнями, включаючи пропаганду насильства і заклики до ненависті.
  • Під час затримання у його організмі виявили THC, що може свідчити про керування під впливом наркотиків.

Антиукраїнський активіст та стрімер Пйотр Н. отримав шість нових звинувачень. Чоловіка затримали у Гдині, коли він їхав автомобілем та виявили заборонені речовини.

Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про затримання стрімера?

44-річного чоловіка підозрюють у погрозах, а також у публікації відео, де він демонструє холодну зброю. Інші звинувачення стосуються пропаганди насильства та закликів до ненависті на національному і релігійному ґрунті.

Крім того, він порушив заборону на поширення символів, що підтримують російську агресію проти України. Також йому висунуто звинувачення у незаконному розголошенні персональних даних потерпілого.

Не виключено, що чоловік також відповідатиме за керування під впливом наркотиків. Під час затримання у його організмі виявили THC, а зразки крові передали на аналіз. За словами журналіста RMF FM Кшиштофа Засади, ці шість звинувачень стосуються дій, скоєних затриманим минулого тижня.

Чим відомий антиукраїнський активіст?

  • Нагадаємо, що у вересні чоловік двічі заклеїв табличку "Площа Вільної України", спочатку наліпкою "Герої Гдині", а потім польськими прапорами.

  • Правоохоронці працювали, щоб притягти його до відповідальності. Чоловіку мали висунути звинувачення в незаконному розміщенні реклами, напису чи плаката у громадському місці.

  • До слова, схожий випадок був у Кракові, коли тіктокер зірвав український прапор з театру імені Юліуша Словацького, пошкодивши при цьому скляний навіс і завдавши збитків на понад 800 злотих.