Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Смотрите также Новые правила на границе с Польшей: возможны очереди на 2 пунктах пропуска
Что известно о задержании стримера?
44-летнего мужчину подозревают в угрозах, а также в публикации видео, где он демонстрирует холодное оружие. Другие обвинения касаются пропаганды насилия и призывов к ненависти на национальной и религиозной почве.
Кроме того, он нарушил запрет на распространение символов, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Также ему предъявлено обвинение в незаконном разглашении персональных данных потерпевшего.
Не исключено, что мужчина также будет отвечать за управление под воздействием наркотиков. Во время задержания в его организме обнаружили THC, а образцы крови передали на анализ. По словам журналиста RMF FM Кшиштофа Засады, эти шесть обвинений касаются действий, совершенных задержанным на прошлой неделе.
Чем известен антиукраинский активист?
Напомним, что в сентябре мужчина дважды заклеил табличку "Площадь Свободной Украины", сначала наклейкой "Герои Гдыни", а затем польскими флагами.
Правоохранители работали, чтобы привлечь его к ответственности. Мужчине должны были предъявить обвинения в незаконном размещении рекламы, надписи или плаката в общественном месте.
К слову, похожий случай был в Кракове, когда тиктокер сорвал украинский флаг из театра имени Юлиуша Словацкого, повредив при этом стеклянный навес и нанеся ущерб на более 800 злотых.