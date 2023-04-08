Rosomak против российского металлолома: на что способны польские "росомахи"
Президент Владимир Зеленский привез из Польши контракт на 150 бронетранспортеров Rosomak. Это действительно очень хорошая новость для Украины, ведь, как известно, бронетехники много не бывает. Что это за машина и почему она очень нужна ВСУ?
Польша и Украина согласовали новый и очень нужный пакет военной помощи, включающий в себя бронетранспортеры, системы ПВО, минометы и другое вооружение. 24 Канал проанализировал характеристики "росомах", которые получат ВСУ.
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Почему БТР имеют столь важное значение для современной войны
Современная война требует мобильности и повышенного уровня защиты личного состава. Киберпанк на войне, конечно, наступил, но работы и технологические "новинки" тоже сильно зависят от человека. Роль пехоты тоже, конечно же, остается очень высокой.
Ввиду этого пехоте нужны современные и мощные бронетранспортеры (БТР), чтобы добраться из "точки А" до "точки Б", на этом пути не понести потери и, когда представится такая возможность, иметь преимущество в бою с врагом.
- Полномасштабную войну с Россией Силы обороны встретили на БТР-3, БТР-4, БТР-7 и т.д. Эти машины являются либо модернизацией еще советских образцов или же собственными разработками.
- Самая известная из них, пожалуй, БТР-4 "Буцефал". Эта машина прошла трудный и даже драматичный путь к признанию и сейчас является важным фактором в боевых действиях. Впрочем, главная проблема за более чем год боев – количество этих машин ограничено.
В Украине ограничено количество БТРов, критически нужных на фронте / фото Минобороны
В настоящее время Украина по понятным причинам не имеет возможности оперативно восстанавливать и производить БТРы, поэтому вопрос решается благодаря союзникам.БТР Rosomak является отличным примером такого сотрудничества: Украина заказывает, Польша производит, платят – США и ЕС. В итоге Украина получит качественные машины для ВСУ, Польша – деньги, рабочие места, опыт и мощности для модернизации собственной армии, США и ЕС – инвестиции в мировую безопасность.
Что такое БТР Rosomak
Rosomak – это не уникальная польская технология, а локализация финского БТР Patria AMV. БТР производят на заводе в Семяновице-Слёнске с 2005 года.
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Этот БТР имеет колесную формулу 8×8, оснащен мощной 30-миллиметровой пушкой, способной вести огонь не только по наземным целям, но и даже по вертолетам.
Это современная технологическая машина, отвечающая всем требованиям современной войны – имеет тепловизоры третьего поколения, лазерные дальномеры, защищенные рации и тактические мониторы. Rosomak имеет преимущества над всеми российскими БМП, и сама хорошо защищена от поражения.
Бронетранспортером управляет экипаж из трех человек, а десантное отделение в кормовой части машины рассчитано на восемь бойцов. Десантники покидают БТР через кормовые двери или верхние люки.
Бронемашины Rosomak польского войска / фото Rosomak SA
БТР Rosomak – характеристики
- колесная формула – 8х8;
- вес – 22 тонны (бонусом идет возможность нести дополнительную композитную броню и решетки);
- экипаж – 3 человека;
- пассажирский отсек (десант) – 8 человек;
- пушка – 30 миллиметров (Mark 44 Bushmaster II);
- пулеметы – 1×12.7-миллиметров WKM-B; 1×7.62-миллиметров UKM-2000C;
- броня – от 14.5 миллиметров в лобной проекции, по бокам – бронирование от "автоматного" калибра 7,62 миллиметров;
- максимальная скорость – 100 километров в час (по шоссе);
- запас хода – 590 километров (по шоссе);
- способность преодолевать водные препятствия – есть, скорость – до 10 километров в час.
Польские "росомахи" в действии: смотрите видео
Семья Rosomak: какие виды бывают
У Rosomak есть несколько основных вариантов (как БТР – APC и как БМП – IFV), пока неизвестно, какие именно получат ВСУ. В зависимости от версии БТР может быть оснащена различным типом вооружения и другими системами. Окончательную конфигурацию Rosomak для ВСУ производитель согласует с лицензиатом – финской Patria.
- IFV (Infantry Fighting Vehicle) – это базовая модель, версия Rosomak с башней HITFIST, оснащенной 30-миллиметровой пушкой BUSHMASTER Mk44.
- APC (Armored Personnel Carrier) – версии Rosomak M2 или M3, которые могут быть вооружены 7,62-миллиметровым или 12,7-миллиметровым пулеметом.
- Rosomak может нести беспилотный боевой модуль ZSSW-30 с 30-миллиметровой пушкой, пулеметом UKM-2000 и израильским ПТРК Spike.
"Афганская" версия БМП Rosomak / фото US Army
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Также этот БТР – это практически большая семья, состоящая из командно-наблюдательных, санитарных и разведывательных машин, а также БТР является основой для 120-миллиметрового миномета, этот вариант называется Rak и ВСУ его также закупили. Польша поставит три роты этих минометных САУ. Таким образом, мы можем говорить о начале плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.